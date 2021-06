PC Alerta, o novo aplicativo da Polícia Civil que possibilita registro de ocorrência e denúncias

Compartilhe















A Polícia Civil lança nesta quinta-feira (10) a nova versão do aplicativo PC Alerta, que agora também contempla os usuários do sistema iOS. A ferramenta é gratuita e traz informações relevantes para a segurança pessoal.

Com novo design e mais funcionalidades, a atualização oferece maior interatividade em comparação à versão anterior. Além da cartilha de golpes virtuais da Polícia Civil, o app disponibiliza links para a Delegacia Online, onde podem ser efetuados registros de ocorrências policiais, e para o WhatsApp/Telegram de denúncias anônimas da instituição (51 98444.0606) – ambos serviços disponíveis para todo o Estado, 24 horas, sete dias por semana.

Também são disponibilizados em tempo real os episódios quinzenais do PCcast, o podcast da Polícia Civil, que está na segunda temporada e se dedica a explorar assuntos relacionados à segurança pública e à própria instituição.

Para os usuários de Android que já haviam instalado o aplicativo, que teve sua primeira versão lançada em novembro de 2020, a atualização pode ser feita diretamente na Google Play.

— A intenção sempre foi aumentar o alcance do aplicativo para o maior número de usuários possíveis. Essa nova fase só reafirma o nosso compromisso em servir e proteger a população gaúcha de todas as formas possíveis e nos mais diversos lugares, inclusive no espaço virtual — afirma a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor.

O PC Alerta é uma iniciativa da Divisão de Comunicação e Relações Institucionais (DSC), do Gabinete da Chefia de Polícia, e também está disponível pela internet, por meio do endereço https://app.vc/pc_alerta.

Júlio Cesar Santos Foto: Polícia Civil/divulgação