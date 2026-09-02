PCdoB de Alegrete entrega a Manuela D’Ávila propostas para o desenvolvimento da Fronteira-Oeste

Documento reúne diagnóstico e sugestões para enfrentar problemas históricos de 13 municípios da região

Durante ato político que reuniu candidatos e candidatas da frente ampla formada pelos partidos que apoiam as candidaturas de Juliana Brizola e Edegar Preto, o vereador Gilmar Martins, de Alegrete, apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante o encontro, Martins fez uma saudação aos participantes e ressaltou a importância da união de diferentes forças políticas na defesa dos interesses do Estado e, especialmente, das demandas dos municípios que integram a região.

Como parte da atividade, o vereador entregou à Manuela D’Ávila, candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, um documento elaborado a partir de dados e estudos sobre a realidade socioeconômica dos 13 municípios que compõem o COREDE Fronteira-Oeste. O material apresenta um diagnóstico dos principais desafios enfrentados pela região e reúne propostas para estimular o desenvolvimento econômico e social, melhorar a infraestrutura e ampliar as oportunidades para a população.

Diagnóstico aponta desafios históricos

Entre os problemas destacados no documento estão o baixo dinamismo econômico, a redução e o envelhecimento da população, os baixos indicadores de renda e saúde e as dificuldades enfrentadas pelos municípios para ampliar oportunidades de trabalho e renda.

O diagnóstico também chama atenção para problemas de infraestrutura. A precariedade ou insuficiência da malha rodoviária e ferroviária, além das limitações no acesso à internet e aos serviços de telecomunicações, são apontadas como fatores que dificultam a integração regional e podem limitar a atração de novos investimentos.

Outro tema considerado estratégico é a segurança hídrica. A região vem enfrentando impactos cada vez mais frequentes de estiagens, cheias e outros eventos climáticos extremos, o que aumenta a necessidade de políticas públicas específicas de prevenção, adaptação e resposta.

Educação, inovação e geração de emprego

Entre as propostas apresentadas estão investimentos na expansão do ensino técnico e profissionalizante, considerados fundamentais para qualificar a mão de obra local e ampliar as possibilidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O documento também defende o fortalecimento das instituições de ensino superior e pesquisa presentes na região, como a UERGS, o Instituto Federal Farroupilha e a Unipampa.

A ideia é ampliar a participação dessas instituições em uma estratégia regional de desenvolvimento, estimulando a ciência, a pesquisa, a inovação e a formação de profissionais conectados às necessidades econômicas e sociais da Fronteira-Oeste.

Para os autores da proposta, universidades e institutos federais podem desempenhar papel decisivo na criação de soluções para problemas locais, além de contribuir para a permanência dos jovens na região.

Valorização do Bioma Pampa

A preservação ambiental também ocupa espaço entre as propostas. O documento defende a valorização e proteção do Bioma Pampa, associando a conservação dos recursos naturais à possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável.

A proposta considera que as características ambientais da região podem representar uma oportunidade para novas atividades econômicas, pesquisa científica, turismo e produção sustentável, desde que acompanhadas de políticas de preservação.

Rodovias e ferrovias

A infraestrutura de transporte aparece como outro eixo prioritário. O documento reivindica melhorias na infraestrutura rodoviária e propõe a retomada do debate sobre a recuperação da malha ferroviária da região.

Para os responsáveis pela iniciativa, uma infraestrutura de transporte mais eficiente é fundamental para reduzir custos, facilitar o deslocamento da população, melhorar o escoamento da produção e aumentar a capacidade de atração de investimentos.

A recuperação ferroviária, em particular, é apresentada como uma discussão estratégica para uma região com forte presença da produção agropecuária e grande extensão territorial.

Estiagens e cheias exigem políticas específicas

Os eventos climáticos extremos também são tratados como uma questão de desenvolvimento regional. A proposta defende a construção de políticas públicas capazes de preparar os municípios para os impactos provocados tanto pelas estiagens quanto pelas cheias, fenômenos que têm afetado diferentes comunidades e setores produtivos da Fronteira-Oeste.

Além de medidas emergenciais, o documento propõe uma abordagem de longo prazo, com investimentos em segurança hídrica, infraestrutura e planejamento territorial.

“Precisamos colocar a Fronteira-Oeste no centro do debate”

Ao apresentar o documento, Gilmar Martins destacou o potencial existente na região e defendeu uma política de desenvolvimento capaz de criar oportunidades para que a população permaneça nos municípios.

“Precisamos colocar a Fronteira-Oeste no centro do debate sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Temos potencial econômico, universidades, institutos federais, produção agropecuária, juventude e conhecimento. O que precisamos é de investimentos, políticas públicas e uma estratégia de desenvolvimento que permita às pessoas permanecerem e prosperarem em nossa região”, afirmou o vereador.

A entrega do documento à candidata ao Senado busca inserir as demandas regionais na agenda política estadual e nacional, especialmente em um momento em que municípios da Fronteira-Oeste enfrentam desafios relacionados à perda populacional, geração de emprego, infraestrutura e impactos das mudanças climáticas.

Documento como contribuição ao debate regional

O documento foi assinado pelo vereador Gilmar de Lima Martins e pelo presidente do Diretório Municipal do PCdoB, Marco Antônio Vilaverde Coelho. A iniciativa pretende contribuir para o debate sobre alternativas capazes de reverter dificuldades históricas e criar novas perspectivas para os municípios que integram o COREDE Fronteira-Oeste.