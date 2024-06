PDT apresenta Zé Paulo e Salbego como pré-candidatos a prefeito

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Alegrete indicou dois nomes como pré-candidatos à Prefeitura de Alegrete durante reunião realizada no último dia 12 de junho. A decisão foi tomada na sede do partido e anunciada pelo presidente local, o advogado Sivens Carvalho.

Os indicados são Zé Paulo Alverenga e Paulo Salbego, que se colocaram à disposição para a formação de uma chapa majoritária nas próximas eleições. Carvalho destacou o papel significativo do PDT na infraestrutura do município, citando as emendas do deputado federal Afonso Motta que contribuíram para a melhoria da mobilidade urbana. Ele também mencionou os recursos destinados à saúde, que fortaleceram os serviços da Santa Casa de Caridade, atualmente referência em saúde regional.

O partido afirma que, dado o impacto das ações do PDT em áreas essenciais do município, é importante apresentar candidatos próprios para a Prefeitura. As coligações e ajustes necessários serão trabalhados ao longo do período pré-eleitoral, com o objetivo de formar uma composição forte que continue a apoiar as iniciativas do deputado federal Afonso Motta, beneficiando não apenas Alegrete, mas toda a região e o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril deste ano, os vereadores Moisés Fontora e Dileusa Alves também manifestaram interesse em concorrer, colocando seus nomes à disposição do partido.