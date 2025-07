PDT assume a Diretoria-Geral da Secretaria de Saúde de Alegrete, a segunda maior do município

Eles foram eleitos pela coligação “Somos Mais Alegrete”, que contou com os partidos PP, União Brasil, PSDB e Republicanos.

Passados sete meses de governo de Jesse Trindade e Luciano Belmonte, um fato político chama a atenção da comunidade. O atual vice-presidente do PDT de Alegrete, Willian Soares de Lima, assumiu o cargo de diretor na segunda maior secretaria do município – a da Saúde.

O presidente do PDT, Sivens Carvalho, informa que, por meio de sua bancada na Câmara Municipal, da Executiva e do deputado federal Afonso Motta, o partido vem conversando com o prefeito Jesse Trindade e com o vice Luciano Belmonte há algum tempo, com vistas à sua participação no bloco de apoio ao governo.

Depois de muitas reuniões, em que o PDT apresentou seus pontos de vista, principalmente no que tange às suas bandeiras históricas, como educação, habitação e defesa da classe trabalhadora, foi efetivada a parceria. O PDT entende que pode colaborar com a administração, especialmente em áreas onde possui quadros trabalhistas com condições de auxiliar na gestão, além de possibilitar aos vereadores ter seus pleitos e sugestões ampliados. Como já aconteceu no governo do prefeito Erasmo Silva, existe a possibilidade de o partido, por meio de suas indicações sempre qualificadas e atuantes, mostrar à comunidade alegretense suas capacidades de gestão, visando, no futuro, alçar outros patamares na administração pública ou na vida política.

A nomeação do trabalhista Willian Soares de Lima, jovem advogado e atual vice-presidente da Executiva Municipal, possui esse perfil, projetando uma participação técnica e política na pasta da Saúde, necessária para o bom andamento desta área, que trata diretamente da vida e das condições das pessoas.

Neste sentido, o PDT tem a certeza de que pode ajudar, de maneira efetiva, a construir um Alegrete melhor e, junto com Jesse e Luciano, implementar políticas públicas que atendam à nossa comunidade.