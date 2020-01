PDT entra com pedido de cassação de Beto da Restinga que assumiu vaga na Câmara

Com as férias do Prefeito Márcio Amaral assumiu a prefeitura, na última segunda- feira (6), o presidente da Câmara Moisés Fontoura e em seu lugar o vereador Celeni Viana.

Mesmo sendo apenas por uma semana, a lei faculta que o vereador suplente, próximo da lista neste caso Edson Roberto Schervenski Moraes, conhecido como Beto da Restinga assumisse a vaga no lugar de Celeni Viana.

Na época da última eleição, em 2016, Beto concorreu pelo PDT e fez 527 votos . Só que no final de 2019, ele trocou de partido e agora integra o Partido Republicano – PR.

Com isso, o PDT ingressou com ação alegando infidelidade partidária pedindo a cassação de Beto da Restinga como é conhecido e com o nome que concorreu. Também colocaram que a vaga é da coligação que concorreu a época.

Ele não quis se pronunciar e só comentou que foi apenas por uma semana terminando nesta sexta-feira e quem concorreu e foi votado foi o Beto da Restinga.

Vera Soares Pedroso