Pé de moleque, maria-mole, Pitchula e saquinho de mumu: quem lembra desses clássicos da infância em Alegrete?

Muito antes da popularização dos smartphones e das redes sociais, era comum ver crianças reunidas nas calçadas dos bairros, nas praças e na saída das escolas. Depois das brincadeiras, bastavam algumas moedas no bolso para escolher um doce ou um refrigerante que, para muitos, se tornou inesquecível.

Produtos como o pé de moleque, maria-mole, merengue, o tradicional K-Suco, o saquinho de mumu, as chamadas “merendinhas”, os picolés vendidos em copinhos, as moedinhas de chocolate, o guarda-chuva de chocolate, a paçoca, as geleias em formato de bala de goma, o refrigerante Pitchula, os pirulitos em formato de hélice e o doce popularmente conhecido por muitos anos como “teta de nega”, atualmente comercializado por outros nomes em diversas marcas, fizeram parte da infância de milhares de brasileiros e também de gerações de alegretenses. Com o passar dos anos, muitos desses produtos deixaram de ser fabricados, mudaram de nome ou simplesmente perderam espaço nas prateleiras e no cotidiano das novas gerações.

Mais do que alimentos, essas guloseimas representam lembranças afetivas de uma época em que as crianças passavam horas brincando nas ruas, jogando bola, andando de bicicleta ou soltando pipa. O lanche da tarde era, muitas vezes, o momento mais esperado do dia.

Buscando resgatar essa memória, a reportagem do Portal Alegrete Tudo (PAT) conversou com moradores do município que relembraram quais produtos marcaram suas infâncias. Morador do bairro Macedo, Marcelo Oliveira conta que um dos momentos mais marcantes era sair para passear de bicicleta com os amigos e fazer uma parada para comprar um sorvete. “Era muito comum comprar aqueles sorvetes que vinham com um balãozinho em cima. A gente andava de bicicleta pela General Vitorino com os amigos e sempre parava para comprar um. Marcou minha infância, tenho saudade.”

O casal Carine Almeida e Diogo Almeida também guarda boas recordações da infância. Eles lembram que as guloseimas faziam parte da rotina após a escola e das brincadeiras com os amigos. “A gente comia muito as chamadas merendinhas, ‘teta de nega’, paçoca e aquelas geleias em formato de bala de goma. Era praticamente todos os dias depois das brincadeiras. Hoje nós temos dois filhos e eles não consomem isso. Ficou na história. Quem viveu, viveu. Eram tempos muito bons”, relatam.

Luciano Menezes destaca que alguns produtos eram presença garantida na infância de quem cresceu nos anos 90. “Na minha época era muito comum o refrigerante Pitchula, os sorvetes com aqueles balõezinhos em cima, o pirulito em formato de hélice de helicóptero e vários outros doces. Era o que fazia a alegria da criançada.”

Embora alguns desses produtos ainda possam ser encontrados em lojas especializadas ou sejam produzidos de forma artesanal, muitos desapareceram do mercado ou se tornaram raridade. Outros passaram por mudanças de marca, de embalagem e até de nomenclatura, acompanhando transformações culturais e comerciais ocorridas ao longo das últimas décadas.

Além disso, os hábitos das crianças também mudaram. Hoje, boa parte do entretenimento acontece em frente às telas de celulares, tablets e videogames. As brincadeiras nas ruas diminuíram e, junto com elas, muitos costumes que marcaram gerações acabaram ficando apenas na memória.

Em Alegrete, assim como em tantas cidades brasileiras, essas guloseimas seguem despertando nostalgia em quem viveu a infância entre as décadas de 1980, 1990 e os anos 2000. Cada doce, refrigerante ou picolé carrega uma lembrança especial: a saída da escola, as tardes de verão, os passeios de bicicleta, os jogos de futebol na rua e as amizades construídas na vizinhança.

Mais do que sabores, esses alimentos contam uma parte da história de uma geração. Para muitos alegretenses, o pé de moleque, a maria-mole, o merengue, a paçoca, o K-Suco, o saquinho de mumu, o guarda-chuva de chocolate, as moedinhas de chocolate, as geleias em formato de bala de goma, o refrigerante Pitchula, as merendinhas, os picolés em copo, os pirulitos de hélice e tantos outros doces permanecem vivos na memória, representando uma infância simples, marcada pelas brincadeiras ao ar livre e por momentos que dificilmente serão esquecidos.