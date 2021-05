PEC vai determinar perdas e o fim da instabilidade do servidor público, alerta Vereador

Compartilhe















A Administração Municipal já está tratando da reforma administrativa, no âmbito de Alegrete, e no último dia 12 de abril publicou o Decreto 256 -2021 criando a comissão de estudos e adequação cargos, carreira e salários.

De acordo com o vereador Anilton Oliveira, os servidores públicos municipais e suas famílias devem ficar atentos com a posição que os partidos vão tomar no Congresso Nacional, porque se a PEC 32/2020 vai ocorrer perdas de salários e direitos dos trabalhadores, alerta. Isso refletirá direto aqui em Alegrete, aponta.

O Vereador disse que o objetivo da reforma é desmontar o serviço público em beneficio do setor privado. “E preciso que agente se de conta de que o setor público não é dar lucro”.

Ele lembrou que essa reforma prevê o fim de um dos direitos fundamentais que é a estabilidade no trabalho, independente de quem sejam os governantes. -É uma covardia fazer uma reforma dessas em plena pandemia, salientou o Vereador.

Vera Soares Pedroso