Pecuarista é preso com arsenal de armas e munição em Alegrete

Na tarde deste domingo(1°), a Brigada Militar recebeu a informação de que estaria ocorrendo um furto/abigeato em uma Estância no interior do Município.

No local, no Corredor da Estrela, os policiais se depararam com os animais, já na propriedade e com o motorista do caminhão. Ao ser questionada a origem das reses, o dono da Estância disse aos PMs que havia comprado e indicou o nome do idoso que seria o vendedor.Entretanto, eles não tinham guia de transporte dos animais, ainda segundo o idoso que se apresentou como ex-dono das reses, ele também não tinha cadastrado as mesmas na Inspetoria Veterinária. Mas todas apresentavam a mesma marca.

Durante a verificação da denúncia, os policiais questionaram o pecuarista se ele tinha armas em casa. Segundo a ocorrência, o proprietário da Estância mostrou aos PMs o arsenal que tinha na sede do estabelecimento rural. Ele tinha um revólver calibre 38; dois calibre 32; uma pistola .380; uma pistola Beretta 6.35; uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de pressão. Também havia no local, 59 cartuchos intactos de calibre 12, assim como, 14 cartuchos de calibre 6.35; 12 cartuchos calibre 32; 21 cartuchos calibre 38 e 37 cartuchos de calibre .380. O valor de R$ 3.645,00 também foi apreendido na ocorrência.

A irmã do dono da Estância ficou como fiel depositária dos animais, três vacas com cria, cinco vacas e uma novilha. O local fica cerca de 20Km da cidade. Um dos revólveres estava como furtado no sistema integrado da polícia. O homem disse que era do pai dele e certa ocasião houve um furto na Estância e a arma foi registrada com os demais itens, porém, algum tempo depois foi localizada dentro de um baú. Essa tinha registro no nome do pai do acusado. Uma outra arma não teria numeração. Ele não apresentou documentação das armas.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo afiançável em dois mil reais. Depois de pago o valor, o proprietário da Estância foi liberado.