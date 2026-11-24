A cidade de Alegrete será palco, no dia 29 de novembro de 2026, do Pedal Conesul 30 Anos, evento esportivo que reunirá ciclistas de diferentes idades e níveis de experiência em uma programação voltada ao esporte, à saúde, à integração e à valorização do município.

A iniciativa integra as comemorações dos 30 anos da Rede Conesul e é realizada em parceria com o Sesc. A programação acontecerá na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Alegrete, com duas modalidades: ciclismo competitivo, com percurso de 50 quilômetros, e cicloturismo, com trajeto de aproximadamente 26 quilômetros.

Com a expectativa de reunir 152 participantes, o evento pretende proporcionar uma experiência esportiva para diferentes perfis de ciclistas, desde aqueles que estão começando na modalidade até atletas mais experientes.

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Esporte, integração e valorização local

Além de incentivar a prática do ciclismo, o Pedal Conesul 30 Anos busca fortalecer a relação entre esporte, comunidade e desenvolvimento local.

Entre os objetivos estão o incentivo ao comércio e aos empreendedores locais, a valorização dos espaços públicos e dos atrativos de Alegrete, o estímulo ao turismo e a divulgação do município.

A proposta também pretende criar oportunidades de interação entre a comunidade e as empresas parceiras, promovendo hábitos saudáveis, qualidade de vida e novas experiências.

Público diversificado

O evento é direcionado a um público amplo, com faixa etária predominante indicada entre 16 e 99 anos. A organização destaca que a atividade é voltada tanto a iniciantes quanto a praticantes experientes do ciclismo.

O perfil esperado inclui pessoas que buscam qualidade de vida, gostam de atividades ao ar livre e se identificam com um estilo de vida ativo, além de um público conectado e interessado em conhecer novas marcas, produtos e experiências.

Kit atleta

Os participantes contarão com um kit atleta composto por camiseta de ciclismo, par de meias, ecobag, boné, medalha de participação e seguro atleta.

Com a iniciativa, o Pedal Conesul 30 Anos pretende transformar a data em um momento de celebração, reunindo esporte, lazer e integração comunitária, além de ampliar a visibilidade de Alegrete como destino para a realização de eventos esportivos.

Serviço

Evento: Pedal Conesul 30 Anos

Data: 29 de novembro de 2026

Local: AABB – Alegrete/RS

Modalidades: Ciclismo competitivo (50 km) e cicloturismo (26 km)

Público estimado: 152 participantes

Realização: Rede Conesul e Sesc