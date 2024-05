Pedal solidário em prol dos atingidos pelas enchentes neste domingo em Alegrete

Share on Email

O objetivo segundo Francisco Severo, “Xikinho” educador físico da Corpus e também ciclista, é arrecadar materiais, de higiene e limpeza, além de água mineral. “Convidamos todo pessoal das bikes para se solidarizar com a causa e fazer sua doação num pedal entre amigos, explica.

As doações serão recebidas diretamente na academia localizada na esquina da Venâncio com a Tamandaré (prédio da Peruzzo). Ciclistas de vários grupos da cidade irão marcar presença. A comunidade está convidada para pedalar por aproximadamente 12km e deixar sua contribuição. O itinerário sai da academia, passa pelo centro da cidade, desce em direção a Ponte Borges de Medeiros, Avenida Caverá passa pela Inácio Campos de Menezes, sobe a Tiaraju com retorno próximo à entrada da Saint Pastous e retorna pela Tiaraju até a Ponte indo em direção à academia Corpus Gym na Venâncio.

Além da participação do Rolê de Bike, Ciclo Vascão, Trilha Aventura. Giro Noturno, Nei Bikes, Preto Bike Show, Ciclismo Colombo, demais ciclistas podem participar.