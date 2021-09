Mulher de 54 anos que sofreu um violento atropelamento no início da manhã de ontem(27), vai passar por cirurgia. Ela teve fratura em dois lugares na perna esquerda e sente muitas dores no corpo e na cabeça, conforme disse o esposo à reportagem.

O motorista responsável pelo acidente fugiu do local, sem prestar socorro à vítima que foi conduzida à Santa Casa pelo Samu.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada e falou com a mulher. Ela disse que estava atravessando a via no cruzamento da Praça General Osório com Assis Brasil – sinaleira.

O motorista que seguia sentido centro/bairro, na Assis Brasil, atropelou a pedestre que estava a caminho do trabalho e fugiu. O veículo foi identificado como Corsa Sedan branco. A vítima trabalha como cozinheira.

Em contato com a Polícia Civil, foi informado que o setor de investigação já está apurando o caso.