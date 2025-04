Pediatra alerta sobre cuidados para evitar doenças respiratórias agudas em crianças

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O boletim InfoGripe, divulgado recentemente, acendeu um alerta para o aumento da incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e adolescentes de até 14 anos. A mudança do clima agora no Outono, em que temos dias mais frios, tem provocado o aumento das infecções respiratórias em crianças

O Dr. Antônio Roberto Nunes, pediatra, explica que o crescimento da SRAG, com níveis de moderado a alto, ainda não impacta o Rio Grande do Sul, mas já e registrado em vários estados brasileiros como: Pará, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Porém, ele lembra que os pais tomem muito cuidado com seus filhos e que os levem para a vacinação que previve várias doenças, inclusive as gripes. A SRAG pode complicar e causar pneumonia e insuficiência respiratória, o que é grave.

Crianças de até 2 anos: O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal responsável pela SRAG nessa faixa etária.

*Crianças de 2 a 14 anos: O rinovírus é o agente etiológico mais comum.

Sintomas da SRAG

A SRAG é uma síndrome que afeta o sistema respiratório e pode causar sintomas como:

* Febre alta

* Tosse intensa

* Dificuldade para respirar

* Batimento de asa de nariz

* Cianose (coloração azulada da pele)

Recomendações do Dr. Bebeto

As medidas de prevenção para evitar a SRAG, como:

* Lavar as mãos com frequência

* Evitar aglomerações

* Manter a vacinação em dia

Informações Adicionais