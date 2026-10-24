Pedidos de votos e distribuição de santinhos são proibidos no domingo

Durante o dia da votação, práticas como pedidos de votos, distribuição de santinhos e abordagens para influenciar a escolha dos eleitores são proibidas e podem caracterizar o crime de boca de urna.

A legislação eleitoral impede qualquer ação de propaganda que busque convencer o eleitor a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição. Entre as condutas proibidas estão a distribuição de materiais de campanha, a realização de comícios, carreatas e o uso de alto-falantes, além da formação de grupos organizados para promover candidaturas.

Também é proibida, até o encerramento da votação, a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas ou portando instrumentos de propaganda eleitoral quando a situação caracterizar uma manifestação coletiva de apoio a candidatos.

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Por outro lado, a manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida. O eleitor pode comparecer à seção eleitoral usando bandeiras, broches, adesivos ou outros itens que indiquem sua preferência, desde que não haja abordagem de outros eleitores nem manifestação coletiva.

Propaganda eleitoral nas redes sociais

As restrições também se aplicam ao ambiente digital. No dia da votação, é proibida a publicação de novos conteúdos de propaganda eleitoral ou o impulsionamento de conteúdos por candidatos, partidos e demais responsáveis pela campanha, conforme as regras eleitorais.

Publicações feitas anteriormente podem continuar disponíveis nas redes sociais, desde que respeitem a legislação vigente.

Quais são as punições para boca de urna?

Quem for flagrado praticando boca de urna pode responder criminalmente. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, com possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de multa.

Como denunciar irregularidades?

Os eleitores que presenciarem possíveis irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral podem encaminhar denúncias pelo aplicativo Pardal, disponibilizado pela Justiça Eleitoral.

A ferramenta permite registrar ocorrências pelo celular, com informações sobre o local dos fatos e o envio de fotografias, vídeos e áudios que possam auxiliar na análise da denúncia.

A orientação é que os eleitores respeitem as regras estabelecidas pela legislação e exerçam o direito ao voto de forma livre e consciente, sem interferências ou tentativas de influenciar a decisão de outros cidadãos.

Foto: arquivo PAT