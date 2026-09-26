Pedras de granizo de grandes proporções provocam estragos e alagam casas no Passo Novo

Um forte temporal atingiu localidades do interior de Alegrete, na noite deste sábado (26), provocando queda de granizo de grande tamanho e causando estragos em imóveis e propriedades rurais.

Na localidade do Passo Novo, situada a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Alegrete, moradores relataram a queda de pedras de granizo descritas como tendo tamanho semelhante ao de um ovo. Famílias também relataram danos em residências, incluindo casas alagadas e estruturas atingidas pelas pedras de gelo.

Há ainda relatos de granizo de grande tamanho nas localidades de São João e Cerro do Tigre.

Em contato com a reportagem, o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, informou que estava a caminho das localidades atingidas para verificar a situação e acompanhar os danos provocados pelo temporal.

Até o momento, não havia sido divulgado um levantamento oficial com o número de famílias atingidas ou a dimensão total dos prejuízos. As informações apresentadas inicialmente são baseadas nos relatos dos moradores e aguardam a avaliação das equipes da Defesa Civil.

O temporal ocorre em meio a uma situação de instabilidade meteorológica prevista para o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil estadual havia alertado para a possibilidade de tempestades, chuva intensa, rajadas de vento e granizo de grande tamanho em diferentes regiões do Estado neste sábado.

A expectativa é de que, após a chegada das equipes aos locais atingidos, seja possível dimensionar os danos e identificar as famílias que necessitam de atendimento.