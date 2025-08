Pedro Lanches reabriu em novo endereço, mantendo a tradição e essência do início de tudo

O Pedro Lanches, conhecido por seus lanches “raiz” e seu atendimento acolhedor, está em um novo endereço, mas com a mesma essência que marcou gerações. A história que começou em um simples trailer, pelas mãos do saudoso Pedro, ganha agora um novo capítulo — sem abrir mão da autenticidade que conquistou os paladares mais exigentes de Alegrete.

A nova sede, localizada na esquina da Praça n° 352, foi pensada para proporcionar mais conforto aos clientes: ambiente climatizado, banheiros e até um espaço kids foram incluídos para melhor atender o público. A reabertura oficial foi no dia 1º de agosto e movimentou a comunidade com novidades e muita nostalgia.

A história:

Tudo começou com o seu Pedro, um apaixonado pelo que fazia. Ele se dedicou por anos com muito amor, servindo lanches simples, saborosos e com preços acessíveis. A maionese com sabor inconfundível, criada por ele, segue sendo a marca registrada da casa. Após o seu falecimento, seu legado foi assumido por Eduardo e sua esposa Pâmela, que decidiram manter viva a memória do fundador criando uma nova identidade visual para o negócio — sem jamais perder a essência deixada por ele.

“Queríamos algo que eternizasse o nome do Pedro. Ele sempre amou o que fazia, e nós sentimos que esse amor precisava continuar sendo servido em forma de lanche”, conta Eduardo, emocionado. O tradicional “dog salsicha”, famoso pelo preço justo e sabor marcante, segue como carro-chefe do cardápio, acompanhado dos tradicionais xis que os clientes já conhecem e amam.

Mas o novo endereço também vem com sabor de novidade: entram no cardápio duas opções especiais — xis picanha e xis de costela desfiada, uma homenagem aos sabores gaúchos e ao gosto do nosso baita chão. Uma combinação de respeito à tradição com toques modernos, que promete agradar antigos e novos clientes.

O Pedro Lanches continua com sua clientela fiel, mas está de portas abertas para todos que querem conhecer — ou relembrar — o verdadeiro sabor do lanche raiz. Quem já provou sabe: não tem erro. E quem nunca provou, essa é a hora certa.

Conheça o novo Pedro Lanches: tradição de sempre, agora com mais espaço, conforto e novos sabores para você!

Recado da Direção 👇

Aos nossos queridos clientes, um pedido especial:

Com imensa alegria e gratidão, recebemos todos que vieram prestigiar essa nova fase do Pedro Lanches. O carinho de vocês tem sido tão grande que a demanda superou todas as expectativas, especialmente nos pedidos por telefone, que podem levar um pouco mais de tempo para serem atendidos.

Pedimos a compreensão de todos neste momento de adaptação. Estamos trabalhando com muito empenho para que cada pedido seja entregue com o cuidado e o sabor que vocês merecem.

Muito obrigado por fazerem parte dessa história — antiga ou nova. Seguimos juntos, servindo com amor cada lanche, como o Pedro sempre fez.

Horário de atendimento a partir de agora:

A partir das 15 horas.

Aline Menezes

Redação