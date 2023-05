Pedro, o skatista atropelado na zona leste, está fora de perigo

Pedro Eduardo Penning Pachego, o jovem skatista de 13 anos que sofreu um gravíssimo acidente no dia 27 de abril na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete, está mostrando sinais de recuperação após semanas de cuidados intensivos. Na quarta-feira, 24, seu pai, Erton Dias Pacheco, entrou em contato com o PAT, para compartilhar as últimas informações sobre o estado de saúde do filho.

Erton iniciou a conversa destacando que Pedro saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora está internado em um quarto do hospital. O jovem está se recuperando bem e está fora de perigo. Atualmente, o adolescente está respondendo aos estímulos, movendo as mãos e abrindo os olhos. O pai ressaltou que a recuperação será um processo lento, mas acredita firmemente que Pedro irá se recuperar completamente. “Temos que ter fé em Deus”, pontuou o progenitor.

O adolescente foi atropelado por uma motorista de 35 anos enquanto seguia para a escola, na Avenida Tiaraju. Devido a um traumatismo craniano, ele precisou ser transferido para o Hospital Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, onde passou por uma cirurgia de emergência.

Desde o início, os pais, familiares e amigos se uniram em orações e apoio ao Pedro Eduardo. Erton enfatizou que todos aqueles que desejarem se juntar a essa corrente de solidariedade são bem-vindos. A fé e a esperança têm desempenhado um papel fundamental durante esse período desafiador.

Relembre os detalhes do acidente naquela manhã, do dia 27,quando ocorreu a colisão entre um carro e o skatista, que o deixou gravemente ferido. Os Guardas Municipais foram os primeiros a chegar ao local e relataram que a motorista de 35 anos estava em estado de choque, sendo encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O jovem, que estava andando de skate, foi levado às pressas para o hospital, devido à gravidade de seu estado de saúde. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, que ocorreu nas proximidades do Parque Doutor Lauro Dorneles, na Zona Leste de Alegrete. A motorista estava seguindo na Avenida Tiaraju em direção ao Centro e o skatista estava no mesmo sentido, pois ele estuda na Escola Lauro Dornelles. Não há mais detalhes sobre o acidente.