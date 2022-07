Pela Série Prata, na Arena, Real não resiste ao Império de Itaqui

Jogando em casa no último sábado (9), pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho de Futsal – Série Prata, o representante alegretense voltou a perder na competição.

A partida realizada na Arena Esporte e Lazer teve um alto grau de dificuldade para o esforçado time do Real. O time alegretense saiu atrás no placar e virou o jogo, na base da superação. Mas a primeira etapa encerrou em 2 a 2.

Na volta do vestiário, o Real não conseguiu conter o bom time itaquiense. Bem entrosado e com muita técnica, o Império não teve dificuldades para envolver o Real. Pecando muito nas finalizações e mostrando deficiências no preparo físico, a equipe de Alegrete foi derrotada por 5 a 3. Anderson, Nathan e Rafael marcaram para o Real. O atleta Ricardo Carpes do Império foi o destaque do jogo com um had-trick e boa atuação na partida.

O técnico do Real Demar Correa, ressaltou a qualidade do grupo e enalteceu o espírito de luta e entrega em quadra. Porém, admitiu que a preparação física tem comprometido um rendimento melhor na etapa final dos jogos.

No próximo dia 16, o Real recebe o La Máquina, na Arena Esporte e Lazer. A liderança da chave é do Independiente com 12 pontos. O Real é o penúltimo colocado com 3 pontos, a mesma pontuação do próximo adversário, La Máquina que é o lanterna pelos critérios técnicos.

Foto: Gilson Barcelos