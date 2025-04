Pela Sub-11, o Flamenguinho B conquista o título da Copa Fut 7 do bairro Santo Antônio

Share on Email

Desta vez, quem entrou em ação foi a categoria de base, mais precisamente a Sub-11, que contou com quatro equipes: Flamenguinha A, Flamenguinha B, Atlético e Ser Ceva.

Muita integração e cordialidade entre os jovens que são o futuro das próximas gerações de esportistas em Alegrete. Com a bola rolando melhor para equipe do Flamenguinho B que venceu o Atlético por 3 x 1 e garantiu o título da categoria.

No final, os organizadores da competição entregaram a premiação aos vencedores. O objetivo é integrar e promover o futebol de base em Alegrete, para que mais crianças possam por meio do esporte ser incluídos na sociedade e integrar com mais jovens da sua idade.