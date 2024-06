Pelo de Sangue, de Raul Elwanguer, inspira a mais comovente campanha pela reconstrução de POA

Share on Email

Inspirada na música Pealo de Sangue, de Raul Elwanguer, a iniciativa visa tocar o coração e a alma da comunidade, mobilizando esforços para revitalizar um setor crucial da economia local.

A campanha ganhou destaque com a participação da cantora Fafá de Belém, acompanhada pelo maestro Evandro Matté e a Orquestra Theatro São Pedro. Todos os músicos colaboraram voluntariamente, doando seu tempo e talento. A interpretação de Fafá, junto ao arranjo de Douglas Umabel para a música “Pealo de Sangue” de Raul Ellwanger, buscou transmitir uma mensagem de empatia e esperança. A letra da canção reflete a resiliência em tempos difíceis, simbolizando a determinação de Porto Alegre em superar os desafios.

Fafá de Belém expressou sua honra em participar dessa iniciativa, destacando sua conexão profunda com o Rio Grande do Sul. A campanha busca não apenas recursos, mas também reacender a coragem e a esperança de que, apesar das adversidades, um novo dia trará renovação e crescimento.

Para encerrar o clipe, a mensagem: as águas levaram tudo que puderam encontrar. Se eu chorar as minhas mágoas, o Guaíba vira mar. Lá se foi na correnteza o que havia por levar. Só me restou a coragem de amanhã recomeçar.

O Rio Grande do Sul enfrenta um momento difícil, com enchentes transformando diversas cidades em cenários de devastação. O Lago Guaíba registrou uma elevação histórica de 5,35 metros, superando o recorde anterior de 1941. A infraestrutura, incluindo diques e casas de bombas, não foi suficiente para conter as águas, resultando em vastos alagamentos em cidades como Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.

As enchentes afetaram 445 cidades, deixando bairros inteiros submersos e obrigando milhares de pessoas a buscarem abrigo. Mais de 300 mil pessoas estão desabrigadas, e o número de mortos já ultrapassa 170, com outras 42 pessoas desaparecidas e 806 feridas. As perdas materiais e os prejuízos para diversos setores são imensos, mas a maior tragédia é a perda de vidas humanas e animais.

A campanha “Um Dia Será Novo Dia” é uma das muitas iniciativas voltadas para a recuperação. A ACPA, junto com outras entidades empresariais, está liderando esforços para reativar o setor de turismo. Projetos como o Resgate-RS, assinados por Federasul, Fecomércio, Farsul e Fiergs, incluem medidas fiscais para manter empregos e ajudar na recuperação de empresas.

A campanha convida todos a participarem dessa rede de solidariedade. As doações podem ser feitas através do PIX: [email protected].

Além disso, avanços já são notados com a retomada dos serviços de limpeza, recuperação de infraestruturas e o reabastecimento de água na Estação de Tratamento de Água Ilha da Pintada. No entanto, desafios ainda persistem, como o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, sem previsão de retomada das operações.

A mobilização contínua da comunidade e a solidariedade demonstrada são fundamentais para superar os desafios atuais e construir um futuro melhor para Porto Alegre e todo o estado.