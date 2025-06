Pelotão Rodoviário da BM vai ostentar a bandeira de Alegrete

Share on Email

Na tarde desta segunda-feira (17), o Secretário de Finanças de Alegrete, José Luiz Caurio de Souza, realizou uma visita institucional ao 4º Pelotão Rodoviário da Brigada Militar. Durante o encontro, foi realizada a entrega oficial de uma bandeira do município à unidade.

O secretário foi recebido pelo comandante do pelotão, 1º Sargento Arlã Guedes dos Anjos. No ato, o comandante destacou a importância de ter o símbolo municipal hasteado junto ao pavilhão nacional, como forma de representar o vínculo da unidade com a comunidade de Alegrete.

O 4º Pelotão Rodoviário da Brigada Militar tem sede em Alegrete e atua na fiscalização viária de oito municípios da região da Fronteira Oeste. A unidade é responsável por 428 quilômetros de rodovias estaduais.

A entrega da bandeira busca reforçar o relacionamento institucional entre o município e as forças de segurança que atuam na região.