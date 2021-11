Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria terão voos para Guarulhos (SP)

O Rio Grande do Sul terá mais quatro linhas aéreas para viajar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a partir de 2002. A Gol Linhas Aéreas assinou nesta quarta-feira (17) com o governo do estado a operação nas cidades de Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria.

Com isso, sete municípios terão conexão direta com Guarulhos, já que Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo também têm voos com este destino.

“Essas novas rotas vão conectar todas as regiões ao principal hub da América do Sul, que é o aeroporto de Guarulhos, e de lá para praticamente qualquer lugar do mundo. Com isso, aproximamos pessoas, regiões e negócios, o que tem impacto econômico relevante para a competitividade do estado”, sublinhou o governador Eduardo Leite (PSDB).

“Os novos voos que vão ligar o interior do Rio Grande do Sul à capital São Paulo são voos estratégicos para harmonizarmos o crescimento e o desenvolvimento de regiões do estado que não tinham esse instrumento de conexão com o centro comercial e centro econômico do Brasil. Cumprimentos à GOL, ao governo do Estado, e parabéns a Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria, e a todas as microrregiões destas cidades”, disse o deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo do Rio Grande do Sul e presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional.

Para o CEO da Gol, Paulo Kakinoff, o anúncio é “resultado de um trabalho baseado em dados, fatos e muita paixão”. O executivo explica que as rotas vão operar com horários dentro do banco de voos, ou seja, ao chegarem a Guarulhos, os passageiros podem fazer conexões para outros destinos – no Brasil e exterior – em até uma hora e meia.

Segundo ele, isto possibilita ao Rio Grande do Sul se tornar o estado com maior número de voos partindo de fora da capital para a principal porta de saída do país.

“Agora o Rio Grande do Sul se torna o estado que, com apenas uma parada, vai permitir que a maior quantidade de cidades fora da capital tenha esse acesso ao mundo todo, por meio do aeroporto de Guarulhos, com uma frequência de três a quatro vezes por semana, contemplando todas as necessidades de lazer e trabalho”, afirma o CEO da Gol.

Confira as datas previstas para começo das operações:

Pelotas: 17 de janeiro de 2022

Uruguaiana: 5 de abril de 2022

Santo Ângelo: 4 de julho de 2022

Santa Maria: 26 de outubro de 2022

As operações em Pelotas serão iniciadas em 17 de janeiro. A rota será operada com avião Boeing 737-700, com capacidade de 138 passageiros, e duração de 1h45.

Em uma simulação feita pelo g1, nesta quarta, os preços variam de R$ 385 a R$ 530, conforme a modalidade.

Já a rota entre Uruguaiana e Guarulhos é fruto de parceria entre a Gol e a Voepass. O início está previsto para 5 de abril e terá três frequências semanais: terças, quintas e sábados.

Os bilhetes serão comercializados exclusivamente pela Gol e os voos, operados pela companhia parceira com a aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros. As vendas começam na próxima semana.

Santo Ângelo receberá voos diretos de Guarulhos operados também com Boeing 737-700, a partir de 4 de julho. E a rota de Santa Maria terá operações pela Voepass a partir de 26 de outubro. Para Santo Ângelo e Santa Maria, a comercialização inicia no primeiro trimestre de 2022.

“Nosso Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional tem concedido incentivos fiscais que vêm ajudando a fortalecer esse importante modal de transporte. No fim, todos saem ganhando, em especial a sociedade, que pode usufruir de viagens mais rápidas e eficientes”, defende o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

