Perder peso é sempre um duro desafio: Gianine é um inspirador exemplo

Tudo começou em 2017, quando a alegretense Gianine Severo de Souza Carvalho, hoje com 30 anos, decidiu que iria emagrecer para o casamento. Ela que desde a adolescência sofria com a obesidade, iniciou uma nova meta, com isso, 30 kg foram eliminados com muita dedicação, determinação e exercício físico, a bicicleta é sua grande aliada.

Uma luta que iniciou na adolescência e com 16 anos ela sofria com o sobrepeso. Mas o ápice foi em 2016 quando chegou aos 96 kg. Neste período ela descreve com bom humor: “pense em uma criatura que tentou emagrecer. Tudo que era tipo de dieta eu tentei, era só ficar sabendo. Foi a dieta da lua, do líquido, contagem de pontos, de calorias, entre tantas outras. Porém, nada tinha efeito” – acrescentou.

Gianine falou que também consultou várias vezes com nutricionistas, seguia um pouco as determinações e orientações, mas logo abandonava pois não via resultado. Mesmo assim acredita que o melhor é procurar o nutricionista. ” O profissional sabe do nosso corpo, estuda pra isso, sabe como podemos chegar ao objetivo, mesmo que em passos lentos. Afinal, não ganhamos peso da noite pro dia, então, elimina-los não pode ser da mesma forma” – destacou.

A alegretense completa dizendo que sempre teve o apoio do esposo e da família, até nas dietas mais loucas. Mas a mudança iniciou mesmo em setembro de 2017. Ela iria casar no final de outubro (casamento coletivo, aqui da cidade, projeto lindo de Moisés Fontoura – citou), e o objetivo era estar menos cheinha(pesada).

“Minha melhor amiga, a Roberta, me incentivou a fazer um desafio de 21 dias. Fiz mesmo que descrente, afinal já havia tentado de tudo. Não é que consegui mexer nos ponteiros da balança. A partir daí minha outra melhor amiga, a Darlene, também, se empenhou a lutar comigo. Criei um grupo no whatsApp, onde postamos nossa alimentação diária, com regras de permitidos e não permitidos. E, foi assim, que comecei a mudar de estilo de vida” – disse.

Gianine falou que as pessoas que a conhecem dizem que é determinada, ela não julga assim, pois tem seus deslizes. Entretanto, tem foco, e julga isso muito bom, por que já se foram 30 kg. “As vezes acontece de um ou outro retornar, (por causa dos deslizes) mas logo os mando embora, afinal sempre digo: eu elimino peso, não perco. Por que se perder uma hora encontra de novo” – sorri.

Dando sequência ao relato, a alegretense evidenciou algo que julga ter sido um grande achado em sua vida, neste processo, a Bike. Ela cita que o primeiro a incentivá-la foi o marido que já era ciclista e gosta muito de pedalar.

Sua primeira experiência com a bicicleta, ela sorri e recorda da “aventura”. Para este trecho da entrevista ela disse que para quem conhece o Caverá, até o final do asfalto vai entendê-la.

” Meu marido me convidou para pedalar e eu fui, na época, na minha bike(Track TB100) era muito pesada e eu também(rsrsrsrs), mas consegui ir até o final do asfalto.Oh! Glória, aí me motivei. A Amiga Darlene, mais uma vez, me ajudando, começou a pedalar e me levava junto. Os primeiros passeios foram de 28KM e a paixão só aumentou. Lá se foram três bikes diferentes. Hoje a minha “Negrinha B1″ (como chamo carinhosamente a bicicleta) está leve, não como a dona que ainda precisa eliminar mais uns kg, mas já cheguei longe pedalando, fui e voltei a Manoel Viana. Já participei de várias provas de ciclismo da cidade, juntamente com o grupo de pedal que eu, o marido (Evandro) e a amiga (Darlene) participamos, Grupo Trilha Aventura. Uma das provas que participei foi o desafio extremo, 130km. Não é para me exibir, até porque estou muito longe de ser alguém no pedal, porém, sou persistente e já consegui algumas medalhas.” – fala confiante e feliz.

Sobre a Bariátrica, ela fala que é uma indicação médica quando não se tem mais outra forma de eliminar peso. Mas sempre pensou, é uma é cirurgia, isso sempre a deixou com medo. Nunca pensou em fazer e acredita que o melhor é ir ao nutricionista e tentar tudo o que puder antes.

Atualmente, Gianine comenta que foge do sedentarismo, tem medo dos diagnósticos que perseguem a família como: hipertensão, diabetes, cardiopatias.

“Não precisa sair correndo pra alguma atividade. Já treinei Jiu jitsu (quero voltar, tenho uma equipe que me espera), só me falta tempo, faço musculação, já corri na rua e, este ano quero participar de competições para me superar. Mas o que quero deixar claro, que não precisamos de dinheiro para nos movimentarmos, nem tudo é pago. Nutricionista tem pelo SUS.

Caminhar, jogar bola, correr, pedalar, isto é de graça e você terá além da superação, vencido os que não se levantam do sofá.

Tudo sempre com autorização médica, não se pode sair a de qualquer jeito fazendo as coisas, nem tudo é permitido para todos. Se não consegue correr, caminhe. Não consegue pedalar, tente algo que consiga… Tente… tente outra vez…não desista de você nunca”- comenta.

Gianine ainda faz um convite para que quem está buscando uma alternativa, que participe do Grupo Trilha Aventura. Eles estão sempre de braços abertos para receber quem gosta de pedalar. Eles tem dias de treinos, mas também, tem dias de pedais de passeio, integração e se encontram para pedalar sem pensar em distância e velocidade. Nestes dias, não há competições, apenas se ganha em amizade e parceria. Unindo momentos bons à Saúde.

Ela também relembra que agora, a alimentação é regrada, assim como, os exercícios. “Quero bater uma meta este ano e, se conseguir, quero desde já pedir outra matéria(sorri). Se eu chegar, sei que só depende de mim ao peso que idealizei, quero doar o número de kg eliminados em kg de alimentos não perecíveis a uma entidade filantrópica.” – informou.

Para finalizar, ela deixou uma mensagem: motivação; ser melhor que ontem, e saber que amanhã posso ser melhor que hoje.

Bora ser Feliz. O dia do passeio de bike pela cidade é nas terças às 20h, saída no Centro Cultural.

Tudo isso tem também como objetivo realizar mais um sonho que é ser mãe, sendo do mesmo sangue ou de coração. Deus há de me dar esta graça”.