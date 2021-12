Perícia confirma dois corpos carbonizados dentro de veículo em Alegrete

Por volta da 1h, o carro da Perícia chegou no local do crime, são mais dois homicídios cruéis em Alegrete. A Polícia Civil, o guincho e o carro funerário estavam aguardando para remoção dos corpos e do veículo, um Logus(verde), placas de Alegrete.

Depois dos registros fotográficos, os peritos confirmaram se tratar de dois corpos. Um no banco traseiro do carro e o outro no porta-malas, este, tudo indica que estaria amarrado com arame.

Na sequência, os corpos, carbonizados, foram encaminhados ao IML da Santa Casa de Alegrete. Será coletado material para identificação das vítimas. O veículo estava em um desvio embaixo da Ponte do Capivari, na RS 507 – Estrada do Frigorífico.

De acordo com informações, o Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para atender uma ocorrência, assim como, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Alegrete.

O veículo, um Logus, estava em chamas, foi realizada a extinção do fogo e, posteriormente constatado, pelos militares, que teriam dois corpos carbonizados.

Testemunhas disseram à reportagem que visualizaram um homem sair de perto do carro, sem camisa, e fugir na carona de uma moto.

Uma família esteve no local e comentou que um homem estava desaparecido desde as 17h.Porém, até o momento, não há suspeitos desses dois homicídios, tampouco, quem são as vítimas.