Perícias de auxílio doença foram suspensas pelo INSS

O Instituto Nacional de Seguridade Social suspendeu a realização das perícias para revisão do auxilio doença em razão da nova onda de covid-19 no país.

Com portaria publicada na quinta-feira (13/1), a decisão já está valendo.A medida foi tomada de forma conjunta com a Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda ficam mantidos os mutirões de perícias médicas que estavam previamente agendados e com viagens definidas pela SPMF.

Trabalho remoto

Também na quinta-feira foi publicada outra portaria, apenas o INSS que institui uma experiência-piloto de perícias médicas por meio de teleavaliação. O trabalho remoto poderá ser feito junto a prefeituras que tenham acordo de cooperação técnica (ACT) com a autarquia. A experiência inicial terá um prazo de 90 dias e pode ser prorrogado.