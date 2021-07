Perícias médicas em Quaraí estão suspensas a partir desta segunda (19)

Share on Email

A responsável pela Agência da Previdência Social de Alegrete, Roselaine Gomes, informa que continuam suspensas as perícias médicas em Quaraí, marcadas para esta semana, a partir desta segunda-feira (19), por motivo de doença na família da perita médica.

Todas os procedimentos agendados foram remarcados. No entanto, próprio segurado deve remarcar as perícias presenciais decorrentes da tarefa auxílio-doença – análise documental, através dos canais remotos.

Essas perícias são da APS de Quaraí que não irá realizar as perícias médicas, somente nesse período, por motivo de doença do perito médico federal do INSS.

Alegrete não tem médico perito há mais de dois anos e, devido a isso, quem precisa desse procedimento deve marcar para as cidades mais próximas.