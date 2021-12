Perigo: esse golpe pode provocar prejuízos de toda ordem

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de ontem(7), mais uma vítima, por muito pouco, não caiu em mais um golpe que surgiu há pouco e, é muito fácil de ludibriar as pessoas, principalmente nesta época de final de ano que muitas realizam compras pela internet.

Cadela, de chapéu, chama atenção em frente à loja na Assis Brasil

Os estelionatários enviam uma mensagem dizendo que o carteiro já saiu pra entregar um objeto e pedem pra pessoa clicar no link de um aplicativo. Pronto. Ao clicar no “aplicativo “, os criminoso têm todos os dados do telefone como: senhas, fotos, WhatsApp entre outros.

Desta forma, a vítima fica vulnerável. Os golpistas podem usar de chantagens ou também se apropriarem dos dados bancários para realizarem pix, transferências e demais transações.