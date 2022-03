Perito do INSS na agência de Alegrete; saiba como será o atendimento

Depois de alguns questionamentos, ao PAT, se há atendimento de médico perito na agência do INSS de Alegrete, a reportagem, com auxílio do candidato a Deputado Estadual, Lúcio do Prado, entrou em contato com o Dr José Carlos Barbosa Zaccaro, ortopedista, de Uruguaiana.

Ele é o médico responsável pelas perícias em Alegrete e São Borja. Dr Zaccaro acrescentou que, no próximo dia 10 de março, estará em Alegrete e, posteriormente, a partir de maio o atendimento será a cada 15 dias, aqui na cidade.

Dr Zaccaro, também, informou que está verificando a possibilidade de realizar mutirões aos sábados, em Alegrete.

A saga pelo médico perito

Depois de mais de três anos sem médico perito na agência do INSS de Alegrete, o vereador Luciano Belmonte (PP) que sempre lutou por este profissional, na agência local, recebeu uma boa notícia no final do ano passado, sobre a confirmação do médico na cidade.

O vereador destacou à época que buscou várias alternativas para que o médico perito viesse atender aqui no Município, já que as pessoas que precisavam de perícia tinham que sair para outras cidades com custos do próprio bolso.

“Foi uma grande luta em que contamos com os Deputados Estaduais Covatti Filho, Frederico Antunes, Pedro Westphalen e, por último, junto ao gabinete do Senador Luis Carlos Heinze que ajudaram para que fosse contratado o profissional para Alegrete”- falou naquele período.

A agência atende além de Alegrete, segurados de São Francisco de Assis e Manoel Viana.