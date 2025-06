Pernas Solidárias, de Alegrete, vai participar da primeira corrida na cidade

Hoje, o Pernas Solidárias não é mais um sonho e sim uma realidade, em Alegrete, já com relatos emocionantes de cuidadores que estão apaixonados com essa nova realidade de se tornarem atletas juntos com seus filhos. Carine Borges, uma das maiores incentivadoras do Projeto, informa que, a primeira participação em corridas aqui em Alegrete será dia 15 de junho no circuito Mw performance.

Ela agradece a organizadora do circuito Maiara Whlaker que incluiu a categoria PCD nas inscrições, planejou um percurso e horário para acomodar os atletas PCD e seus condutores.

Pernas Solidárias de Alegrete

A largada será após o final da corrida geral as 9h, em frente a Bellevita na rua José Bonifácio onde será feito o contorno na praça Getúlio Vargas e o retorno será pela rua José Bonifácio.

Para esta primeira participação do Pernas Solidarias em uma competição local, mais de 10 pessoas com deficiência física, visual e intelectual vão participar do evento.

Carine Borges que corre com sua filha Beatriz, diz que o Pernas Solidárias nasceu no ano de 2015 na 0cidade de Joinville SC, foi uma iniciativa de Cleiton Luiz Tamazzia que decidiu conduzir seu primo Rodrigo Tamazzia (cadeirante) em uma corrida de rua. Emocionados com tudo que viveram naquela prova, decidiram criar o Pernas Solidárias. Desde então o projeto foi registrado e hoje existe em varias cidades do estado de santa Catarina e outros estados como, são Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e a primeira sede no estado do Rio Grande do Sul será Alegrete.

-Conheci o Pernas Solidárias na cidade de Santo Amaro da Imperatriz onde fiz parte por três anos conduzindo minha filha Beatriz Borges Marçal em várias corridas. A dupla de mãe e filha cadeirante já concluiu mais de 100 corridas e tem 10 trofeus de 1,°2°e 3°lugares na categoria PCD.

Pernas Solidárias de Alegrete

-A corrida transformou minha vida, minha saúde e nos tirou da depressão. Quando eu decidi voltar para Alegrete, minha terra natal, trouxe na bagagem a vontade de transformar vidas de outras famílias atípicas assim como eu, cita Carine.