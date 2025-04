Personagens da Aldeia| Calica, da voz caricata aos trejeitos únicos, ele é a figura mais popular das ruas de Alegrete

Você deve ta se perguntando, mas quem é essa pessoa, na verdade, esse cidadão é nada mais, nada menos, que o famoso “Calica” um dos personagens do “Baita Chão”. A reportagem do PAT conversou com ele e procurou saber um pouco da sua história e de suas atividades.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Calica é uma das figuras mais icônicas de Alegrete. Com seu jeito alegre e descontraído, cativa a todos por onde passa. Quem nunca ouviu aquela frase,”eu conheço teu carro (fulano)”, “eu te cuidei quando tu era criança (fulano)” e”eu e ele a gente já namorou no Calçadão”, sempre tirando risos dos alegretenses.

Ele é filho do casal Carlos Sidnei Teles da Silva (falecido) e de sua mãe Elizabete Teles da Silva, pais de criação da figura alegretense. Atualmente, Calica mora em frente à rodoviária de Alegrete e durante o período da manhã costuma ser um cara mais caseiro e ficar em sua residência.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já no período da tarde, ele percorre boa parte das ruas de Alegrete. Quem nunca encontrou o Calica no transporte público, ou no supermercado ou em variadas lojas do comércio do Município, sempre com muito carisma e alegria.

Ele relatou à reportagem que não tem uma rota de onde ele vai e quais dias ir, ele apenas sai de casa e curte a vida, podendo ir de um extremo ao outro da cidade. “Eu saio e vou nas lojas, tenho amigas, muitos eu namorei”, brincou Calica.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Quem nunca se deparou com o personagem com seu dinheiro enrolado na mão e com suas Havaianas brancas andandqáo pelas diversas ruas de Alegrete. As pessoas tem no Calica um personagem, uma figura caricata, que não tem maldade nenhuma, apenas um cidadão de bem com a vida e de muitas relações no Município.

Calica sofre de esquizofrenia e de acordo com um familiar dele, ele está muito bem, mas a qualquer momento sofre com mudanças, variando de dia para dia. Além disso, ele é muito bem acolhido pelas pessoas e sempre que precisa de algo, os alegretenses procuram ajudar, completou o familiar.