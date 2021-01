Peruzzo presta conta do Troco Solidário e doa 10 mil à Santa Casa para novo tomógrafo

Compartilhe















Uma ação que já tem entra em seu oitavo ano e veio para ajudar à Santa Casa é o Troco Solidário idealizado pelo ex Vereador, Rudi Pinto, Farmácias e mercados aderiram ao Troco em que cada cliente doa o que quiser para ajudar o hospital. Nesse tempo, o troco Solidário que já arrecadou mais de 350 mil que foram entregues à Santa Casa.

No dia 13, foi entregue pelo supermercado da Rede Peruzzo da Venâncio Aires, mais um cheque simbólico da arrecadação para o Troco Solidário. No total, relativo ao ano de 2020 foram repassados ao hospital 103 mil reais, pelo gerente, Márcio Marchezan, com a presença de Rudi Pinto e do representante da Santa Casa- Carlos Mello. Desse valor, 10 mil são exclusivos para a campanha da compra do novo tomógrafo.

Rudi Pinto informa que sempre está trabalhando para fechar novas parcerias aumentar a arrecadação para o Troco Solidário com empresas aqui em Alegrete e Manoel Viana.

