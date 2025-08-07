Pés de maconha são encontrados em área pública de Alegrete

Por volta das 10h50, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, onde encontraram dois pés de Cannabis sativa medindo cerca de 1,60 metro de altura. As plantas estavam em um canteiro ao lado da via, nas proximidades da entrada do bairro.

Nenhum responsável pelo cultivo foi identificado no momento da ocorrência. As plantas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrado o fato e adotadas as providências legais cabíveis.