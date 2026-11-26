Com o período de reprodução dos peixes em andamento, a Brigada Militar, por meio da Patrulha Ambiental (PATRAM), reforça o alerta aos pescadores sobre as regras e restrições da atividade pesqueira durante a piracema. As orientações também abrangem os rios Ibirapuitã, em Alegrete, e Ibicuí, em Manoel Viana, importantes cursos d’água da região.

Conforme estabelece a Instrução Normativa IBAMA nº 193/2008, o período de defeso na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai iniciou em 1º de outubro e se estende até 31 de janeiro. A medida tem como objetivo proteger os peixes durante a reprodução, contribuindo para a preservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

Durante esses meses, a pesca possui regras específicas quanto aos equipamentos utilizados, aos locais permitidos e à quantidade de pescado que pode ser capturada e transportada. Por isso, a PATRAM orienta que os pescadores conheçam a legislação e respeitem as determinações ambientais.

O que é permitido durante a piracema?

Conforme as orientações divulgadas pela Brigada Militar, é permitida a pesca utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, limitado a apenas um desses petrechos por pescador.

A pesca embarcada deve ocorrer exclusivamente com embarcação não motorizada. Também é permitido capturar e transportar até cinco quilos de peixes por pescador ou um exemplar, que poderá ser de qualquer tamanho, conforme as condições previstas na legislação.

A pesca científica também é permitida, desde que devidamente autorizada pelos órgãos competentes.

Equipamentos e práticas proibidas

A PATRAM alerta que, durante o período de defeso, existem restrições importantes relacionadas aos equipamentos e métodos utilizados na atividade pesqueira.

Entre as proibições estão o uso de boias de espera, conhecidas como boias loucas, redes com malhas inferiores a 120 milímetros e redes atravessadas ocupando mais de um terço da largura do rio.

Também são proibidos equipamentos e métodos não autorizados, como redes, tarrafas e espinhéis, além da utilização de embarcações motorizadas e da realização de competições de pesca.

Atenção aos locais onde a pesca é proibida

Além das restrições aos equipamentos, a legislação estabelece distâncias específicas nas quais a pesca não pode ser realizada.

A proibição compreende uma distância de 1.500 metros a montante e a jusante de barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras, corredeiras e saídas das casas de força das usinas.

Também é proibida a pesca em uma distância de 500 metros a montante e a jusante das confluências dos rios afluentes do Rio Uruguai, conforme os trechos estabelecidos na legislação.

Essas medidas buscam proteger áreas importantes para o deslocamento e a reprodução dos peixes, reduzindo os impactos da atividade pesqueira durante o período mais sensível do ciclo reprodutivo.

Transporte e comercialização do pescado

Outro ponto destacado nas orientações diz respeito ao transporte, à comercialização, ao beneficiamento e à industrialização do pescado.

Os produtos provenientes de locais com período de defeso diferenciado devem estar acompanhados de documentação que comprove sua origem.

Já os pescados provenientes de piscicultura, pesque-pague ou pesqueiros precisam atender às exigências de registro e comprovação de procedência, incluindo a apresentação de nota fiscal.

Fiscalização e preservação ambiental

Durante a piracema, a Brigada Militar, por meio da PATRAM, reforça a importância das ações de fiscalização e orientação para combater a pesca irregular e garantir o cumprimento da legislação ambiental.

O desrespeito às regras pode resultar na apreensão dos peixes e dos equipamentos utilizados, além de multas e outras penalidades previstas na legislação.

A orientação é que os pescadores verifiquem as normas antes de realizar qualquer atividade, utilizem somente os equipamentos permitidos, respeitem os limites de captura e evitem a pesca nos locais proibidos.

Em Alegrete, a atenção também deve estar voltada ao Rio Ibirapuitã. Já em Manoel Viana, os pescadores que frequentam o Rio Ibicuí devem observar as mesmas determinações aplicáveis à Bacia do Rio Uruguai.

A preservação dos recursos hídricos depende da colaboração de toda a comunidade. Respeitar a piracema significa permitir que os peixes completem seu ciclo reprodutivo, contribuindo para a manutenção das espécies e garantindo que as futuras gerações também possam usufruir da pesca.