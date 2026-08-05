Pesquisa aponta diferença de até R$ 22 no preço do gás de cozinha em Alegrete

O Procon de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, divulgou a pesquisa de preços do gás de cozinha (GLP 13 kg), realizada no fim do mês de julho. O levantamento tem como objetivo orientar os consumidores, promover a transparência no mercado e incentivar a pesquisa de preços antes da compra.

Conforme os dados apurados, na modalidade retirada na portaria, o menor preço encontrado foi de R$ 110,00, o preço médio ficou em R$ 118,43 e o maior valor registrado foi de R$ 125,00. Na modalidade com entrega, os preços variaram entre R$ 125,00 e R$ 133,00, com média de R$ 128,14.

Já na modalidade Vale Gás, o menor preço foi de R$ 108,96, o preço médio ficou em R$ 116,18 e o maior valor encontrado foi de R$ 130,00. O Procon informa que o valor de R$ 108,96 refere-se à promoção “Fecha Mês” da Ultragaz, válida entre os dias 29 e 31 de julho de 2026. Encerrado o período promocional, o preço retorna ao valor de R$ 123,99.

A pesquisa integra o trabalho permanente desenvolvido pelo Procon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que busca acompanhar as variações de preços no comércio local, garantindo mais transparência nas relações de consumo e auxiliando a população na escolha da melhor opção de compra.