Pesquisa aponta que a maioria do comércio noturno pode fechar as portas

O levantamento aponta que 77% dos empresários tiveram prejuízo no mês de fevereiro, enquanto apenas 4% registraram lucro no período. Dos 456 membros da associação no estado, 308 participaram da pesquisa.

As restrições especiais de horário para todas as atividades entre 20h e 5h foram prorrogadas até o dia 9 de abril. -Elas terminariam no domingo, dia 4 de abril, mas entendemos que ainda precisamos de um pouco mais de rigor e esforço por alguns dias, para não afetar a trajetória recente de leve recuperação”, apontou o governador do RS.

Existe a possibilidade do governo do Estado flexibilizar o funcionamento do comércio noturno, diz Francisco Pedroso, para evitar ainda mais prejuízos ao setor. – Eu acredito que com a chegada de mais vacinas e imunização das pessoas, poderemos garantir um alento a todo comércio de Alegrete, porque assim a comunidade vai estar mais segura, pondera o empresário.

Vera Soares Pedroso