Pesquisa do IFFar Campus Alegrete recebe Menção Honrosa em Seminário sobre Pós-Graduação

Trabalho sobre o uso de inteligência artificial na criação de materiais didáticos para crianças neurodivergentes foi desenvolvido no curso de Computação Aplicada

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete celebra mais um reconhecimento na área da pesquisa acadêmica. O trabalho “Utilização da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio ao processo de criação de materiais didáticos para crianças neurodivergentes”, desenvolvido pela estudante Taiani Saldanha Manganeli, foi selecionado para receber Menção Honrosa durante o X Seminário da Pós-Graduação do IFFar.

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do curso de Computação Aplicada, sob orientação da professora Jiani Cardoso da Roza, do Campus Alegrete. O estudo chama atenção pela abordagem de um tema que reúne tecnologia, educação e inclusão, buscando investigar as possibilidades de utilização da inteligência artificial como ferramenta de apoio à produção de materiais destinados a crianças neurodivergentes.

Tecnologia a serviço da inclusão

A proposta da pesquisa está inserida em um cenário de crescente utilização da inteligência artificial na educação. O trabalho busca explorar como essas tecnologias podem auxiliar na criação de materiais didáticos que atendam a diferentes necessidades de aprendizagem.

A temática também reforça a importância de desenvolver recursos educacionais que considerem a diversidade dos estudantes e contribuam para práticas pedagógicas mais inclusivas.

Para além do desenvolvimento tecnológico, a pesquisa evidencia a possibilidade de aproximar a computação de demandas concretas da sociedade, utilizando o conhecimento produzido na pós-graduação para discutir alternativas que possam contribuir com a educação.

Reconhecimento à produção científica

A Menção Honrosa é concedida aos trabalhos que se destacam no Seminário da Pós-Graduação do IFFar, reconhecendo a qualidade das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes e o compromisso com a produção científica.

O reconhecimento do trabalho desenvolvido por Taiani também representa uma conquista para o Campus Alegrete e para a professora responsável pela orientação da pesquisa.

A premiação evidencia o papel da pós-graduação na formação de pesquisadores e na produção de conhecimentos voltados a diferentes áreas, especialmente quando a investigação acadêmica dialoga com questões sociais e educacionais.

Cerimônia será realizada de forma virtual

A divulgação oficial dos trabalhos selecionados e a entrega simbólica da homenagem ocorrerão nesta quinta-feira, 10 de setembro, às 20h30, em cerimônia virtual. A transmissão poderá ser acompanhada pela WebTV do IFFar, por meio do canal oficial da instituição no YouTube. Acompanhe a cerimônia pelo YouTube da WebTV do IFFar

Conquista valoriza pesquisa desenvolvida em Alegrete

O reconhecimento conquistado no X Seminário da Pós-Graduação reforça a presença do Campus Alegrete na produção científica e acadêmica do Instituto Federal Farroupilha. Para a instituição, resultados como esse demonstram a importância de incentivar estudantes a desenvolverem pesquisas e projetos que possam contribuir para o avanço do conhecimento e para a busca de soluções para desafios encontrados na sociedade.

O Campus Alegrete parabenizou Taiani Saldanha Manganeli pela Menção Honrosa e a professora Jiani Cardoso da Roza pela orientação e dedicação ao trabalho. A pesquisa também destaca a capacidade da pós-graduação de aproximar ciência, tecnologia e inclusão, mostrando como a produção acadêmica pode contribuir para a construção de novas possibilidades no campo educacional.