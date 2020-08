Pesquisa do Procon em Alegrete encontrou gasolina mais cara no final de julho

Compartilhe











O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa dos combustíveis no mês de julho. Assim como na primeira pesquisa feita em julho, que atestou o aumento de preços num comparativo com o mês anterior, a última pesquisa do mês de julho atestou novo aumento em cima dos preços aferidos na primeira quinzena.

A pesquisa que pode ser acessada através da página do Procon no site da prefeitura, verificou os valores em 15 estabelecimentos. Numa real comparação com a primeira quinzena de julho, novamente houve um aumento no preço dos combustíveis.

No início de julho, a gasolina comum mais barata era de R$ 4,36 e agora no final de julho ficou em R$ 4,43. A gasolina aditivada também sofreu aumento de R$ 4,38 para R$ 4,45 entre a primeira e a segunda quinzena do mês de julho. O valor mais alto da aditivada foi encontrado a R$ 4,89 enquanto que a comum teve o preço mais caro em julho de R$ 4,67.

O óleo diesel comum, preço mais barato era de R$ 3,19 e agora ficou em R$ 3,29 e o mais caro era de R$ 3,59 e agora no final de julho ficou em R$ 3,74.

Quanto ao óleo diesel S10, na primeira quinzena, o menor valor era de R$ 3,25 e agora ficou em R$ 3,35. Já o etanol estabilizou seus preços ficando em menor preço de R$ 3,91 e o mais caro ficou em R$ 3,99. Confira os valores de julho, de acordo com a pesquisa oficial do Procon: https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1596458274-794.pdf Fonte: Prefeitura de Alegrete/DpCom Foto: Júlio Cesar Santos