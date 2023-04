Pesquisa do Procon mostra enormes discrepâncias em produtos da cesta básica

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor foram visitados 14 estabelecimentos, e além de itens de alimentação foram listados produtos de higiene e limpeza. O Procon registrou o maior valor da cesta básica no município em R$ 279,19, já o menor está sendo encontrado no valor de R$ 206,56, relativo ao mês de março.

O PAT quer conhecer seu pet| Tem lar temporário que acaba se tornando família

A pesquisa analisou os preços, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos. Entre os itens pesquisados o açúcar de 5 kg foi encontrado por R$ 26,45 o maior valor e o preço mais baixo foi de R$ 21,05. O quilo do feijão ficou entre R$ 4,59 e R$ 10,84. Já no horti a cebola teve o quilo mais caro em R$ 6,98 e o menor valor encontrado em Alegrete pelo Procon foi R$ 4,49. Na lista de limpeza o sabão em pó, o quilo teve o maior valor em R$ 16,98 e o preço menor foi de R$ 3,99.

Menina Maravilha tem revés no tratamento e família precisa da solidariedade da população

Em janeiro deste ano a cesta básica em Alegrete alcançou R$ 290,67 sendo que em fevereiro o preço caiu R$ 21,30. Agora em março o aumento foi de R$ 10. Já o menor valor se manteve em R$ 206,56. Em uma comparação com a pesquisa feita pelo Sindicato da Alimentação de Alegrete os valores são quase idênticos. A cesta da entidade sindical em março custou R$ 278,94 diferença de R$ 1,00 em relação a verificada pelo Procon.

A pesquisa completa está à disposição no link abaixo e pode ser conferida pelo consumidor que compara os preços antes de ir às compras. https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1680614815-59.pdf