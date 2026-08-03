Pesquisa, literatura, cultura e música marcam Mostra Interdisciplinar da Escola Demétrio Ribeiro

Pesquisa e criatividade envolveram os alunos dos anos finais do ensino fundamental da Escola Estadual Demétrio Ribeiro para apresentar a Mostra Interdisciplinar coma ênfase na literatura, cultura e música no final do semestre letivo de 2026. A Mostra – Projeto Arte Leitura e Sabores reuniu estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, professores, famílias e comunidade escolar em uma programação marcada pela busca do conhecimento e pela valorização da cultura brasileira. O evento apresentou os trabalhos desenvolvidos ao longo do trimestre, integrando diferentes áreas do conhecimento e proporcionando experiências significativas de aprendizagem por meio da pesquisa, da leitura, da expressão artística e do trabalho colaborativo entre cada aluno dos grupos de atividades.

Os sextos anos encantaram o público com a Pizza Literária , atividade inspirada nas fábulas, em que os alunos exploraram narrativas clássicas por meio da leitura, dramatizações e produções criativas, estimulando a interpretação de textos e a reflexão sobre valores e ensinamentos presentes nas histórias. Os sétimos anos apresentaram o projeto “Contos e Lendas do Rio Grande do Sul” , resgatando personagens, histórias e tradições da cultura gaúcha. As apresentações destacaram a riqueza do patrimônio cultural do estado, aproximando os estudantes das narrativas populares que fazem parte da identidade regional. Já os oitavos anos desenvolveram um trabalho dedicado às Crônicas, demonstrando como esse gênero literário retrata situações do cotidiano com sensibilidade, humor e senso crítico.

Os estudantes produziram e apresentaram textos autorais e interpretações cênicas evidenciando criatividade, capacidade de observação e domínio da linguagem.

Já os nonos anos emocionaram o público, na Mostra com o projeto “A Música Brasileira e Suas Vozes no Tempo” , uma viagem pela história da música nacional, destacando diferentes estilos, movimentos e artistas que marcaram gerações. As apresentações reuniram música, pesquisas históricas, produções artísticas e recursos audiovisuais, evidenciando a diversidade cultural brasileira e o papel da música como expressão da identidade do país.

A Mostra Interdisciplinar reafirmou o compromisso da Escola Demétrio Ribeiro com uma educação que integra diferentes saberes, incentiva o protagonismo estudantil e fortalece a aprendizagem por meio de projetos significativos. O evento foi resultado do empenho dos estudantes, da dedicação dos professores e do apoio da equipe diretiva e das famílias, que contribuíram para o sucesso das atividades. Mais do que apresentar trabalhos, a mostra celebrou o conhecimento, a criatividade, a cultura e a importância da escola como espaço de formação humana, valorizando o talento e o compromisso de toda a comunidade escolar.