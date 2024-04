Pesquisa mostra o menor valor do gás de cozinha em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Procon, realizou mais uma pesquisa de sobre os preços de gás de cozinha referente ao mês de março no Município.

O preço do gás de cozinha de valor mais baixo vem sendo encontrado por R$ 95,00 na modalidade de compra direto na empresa, e o de valor mais alto, por R$ 110,00. Quanto ao preço do gás de cozinha para entrega na residência, o preço se manteve por valores entre R$ 105,00 e R$ 115,00 nas mais de dezoito empresas visitadas

Quanto ao preço do vale gás vendido nos supermercados e mercados de Alegrete, a média se estabeleceu entre R$ 107,90, menor valor, e R$ 118,00, maior valor encontrado. A reportagem do PAT entrevistou algumas pessoas sobre o que achavam do valor bruto da mercadoria. Luciana Meireles, moradora do bairro Vila Nova, salientou que seu gás dura em média 25 dias, pois ela costuma cozinhar duas vezes no dia,”o preço está elevado realmente, ainda mais eu que cozinho duas vezes ao dia, pesa no bolso”, disse a alegretense.

Raul Teixeira, morador do bairro Assunção, disse que o seu gás costuma durar mais tempo. “Cara em média meu gás de cozinha dura uns 35 a 40 dias, não cozinho muito, mas isso não tira minha indignação com o preço agregado do gás”, disse.