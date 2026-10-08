Pesquisa revela que 32% dos pais já descobriram compras feitas pelos filhos sem autorização

Uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela um novo desafio para as famílias na educação financeira das crianças: o consumo no ambiente digital. Segundo o levantamento, 32% dos pais e responsáveis afirmam que já descobriram que os filhos fizeram compras em aplicativos, jogos ou plataformas sem conhecimento ou autorização prévia.

Entre aqueles que passaram pela situação, 60% relatam que o valor gasto foi de até R$ 100, mostrando que pequenas compras digitais também podem representar uma oportunidade para orientar crianças e adolescentes sobre responsabilidade, planejamento e consumo consciente.

O levantamento ganha destaque às vésperas do Dia das Crianças e aponta que as redes sociais também exercem influência sobre os hábitos de consumo. Para 53% dos pais, essas plataformas aumentam o desejo de consumo dos filhos. Atualmente, 60% das crianças utilizam redes sociais e 31% possuem uma conta própria.

Diante da presença cada vez maior dos filhos no ambiente digital, 86% dos pais entrevistados afirmam conversar com as crianças sobre segurança digital, incluindo cuidados com o compartilhamento de dados e fotos, golpes e notícias falsas.

Para Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, é importante que pais e responsáveis ajudem crianças e adolescentes a identificar conteúdos publicitários e compreender os desejos de consumo estimulados pelas redes sociais. Ela também destaca que compras em aplicativos e jogos devem ocorrer somente com o conhecimento e a autorização dos responsáveis.

Família tem papel central na educação financeira

A pesquisa também mostra que os próprios pais reconhecem sua influência na formação financeira dos filhos. 86% acreditam que a situação financeira da família terá impacto no futuro das crianças, enquanto 72% se consideram a principal fonte de orientação sobre dinheiro.

Em um terço dos casos, o aprendizado financeiro começa ainda antes dos 6 anos. A ideia é que conceitos como economia, escolhas e responsabilidade sejam introduzidos de forma gradual, aproveitando situações comuns do cotidiano.

Entre os principais desafios apontados pelos pais estão organizar a própria vida financeira (14%), preparar os filhos para a vida adulta (12%) e conseguir equilibrar os gastos atuais com o planejamento financeiro de longo prazo (12%).

Investimentos e golpes estão entre os temas mais difíceis

Apesar de a educação financeira já fazer parte da rotina de muitas famílias, determinados assuntos continuam sendo mais difíceis de explicar às crianças.

Os investimentos aparecem em primeiro lugar, citados por 28% dos entrevistados como o tema financeiro mais complicado de abordar com os filhos. Na sequência aparecem dívidas, juros e golpes e fraudes financeiras, cada um mencionado por 21% dos pais.

Para facilitar esse aprendizado, experiências práticas do cotidiano podem ajudar as crianças a compreenderem conceitos financeiros de maneira mais natural.

Crianças já participam das decisões de compra

O levantamento mostra ainda que 75% dos pais afirmam que os filhos participam, pelo menos ocasionalmente, das decisões de compra da família. A participação permite que crianças e adolescentes tenham contato com situações reais e aprendam, gradualmente, sobre prioridades, escolhas e limites.

Entre as despesas que as crianças mais conhecem estão supermercado e alimentação, citados por 54% dos pais. Na sequência aparecem as contas básicas, como água, luz, telefone e condomínio (41%), e os gastos com escola (39%).

Segundo Aline Vieira, a participação das crianças em situações cotidianas pode ser uma oportunidade para desenvolver autonomia e responsabilidade. O aprendizado começa com questões simples, como economizar e consumir de forma consciente, e pode avançar para conceitos mais complexos à medida que a criança cresce.

Nesse cenário, a pesquisa reforça que a educação financeira não precisa estar restrita a aulas ou momentos específicos. Conversas em casa, acompanhamento das compras e orientação sobre o uso de aplicativos e redes sociais também podem contribuir para preparar crianças e adolescentes para uma relação mais consciente com o dinheiro.

Fonte: Serasa Foto: Kristian Buus / In Pictures / Getty Images