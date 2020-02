Pessoa, de má índole, acha carteira fica com dinheiro e com o cartão compra Iphone de 5 mil reais

Uma situação que poderia ter se tornado uma “tremenda” dor de cabeça para o alegretense Guilherme Cherwenski, foi impedida em razão de um aplicativo no celular. Ele fez um desabafo em sua rede social pois percebeu que havia perdido a carteira com todos os documentos e cartões, quando foi enviada uma mensagem por uma operadora de cartão confirmando a compra de um Iphone 11 no valor de 5 mil reais.

Guilherme disse que no primeiro momento pensou que poderia ser a namorada, porém, ao falar com ela teve a certeza de que só poderia ser um engano, foi quando percebeu a falta do cartão na carteira e se deu conta que tinha perdido na noite anterior.

“Foi uma corrida contra o tempo, eles disseram que uma pessoa com o nome de Mateus havia feito a compra. Ainda parcelou em 10 vezes” – comentou.

Mas Guilherme conseguiu junto a operadora do cartão Hiper Card comprovar que não estava realizando a compra e foi cancelado. Ele enaltece a seriedade da empresa e também acrescentou que o aplicativo junto ao celular foi muito importante.

Veja abaixo a postagem realizada em seu perfil no Facebook.

“Tem muita pessoa boa nesse Alegrete,mas também tem muito lixo de gente, que tem a capacidade de encontrar uma carteira que não é sua, e não satisfeita só em pegar o dinheiro ainda faz uma compra no cartão hiper card no valor de 5 mil reais. Eu cancelei, porém, me refiro ao caráter dessa pessoa em fazer isso.

Vai trabalha meu amigo ou amiga que fez isso e conquista as tuas coisas com o teu dinheiro suado não com o meu, obrigado” .