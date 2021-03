Pessoas de Alegrete que tem perícia em Quaraí vão ter que remarcar

Compartilhe















A gerente da agência do INSS de Alegrete, Roselaine Gomes, informa as pessoas que estavam com perícias marcadas para cidade de Quaraí vão ter que remarcar.

Ela informa que a médica que fez o trabalho na cidade vizinha teve que se a afastar devido à Covid -19. O aviso já vale a partir deste dia 8 de março e vale pelos próximos 14 dias e não haverá nenhuma perícia em Quaraí.

A remarcação pode ser pelo número 135 ou no site Meu INSS.

Alegrete está sem médico perito há quase três anos e, devido a isso pessoas aqui da cidade precisam ir a outras cidades para fazer as suas perícias.