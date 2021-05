Pessoas em situação de rua são vacinadas em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que realizou na quarta-feira, 26, a vacinação com a primeira dose contra a covid-19 das pessoas em situação de rua. Este é o décimo quinto grupo de acordo com o Plano Estadual de Vacinação Contra COVID-19 do RS. Foram vacinadas 15 pessoas.

A Secretaria de Saúde informa também que precisou adiar a vacinação na população privada de liberdade devido ao surto de Covid-19 no Presídio Estadual de Alegrete.