Pet Forever: a história de Fred, o companheiro que nunca será esquecido

A história de Fred é um testemunho de amizade verdadeira e amor incondicional — sentimentos que ultrapassam as palavras. Ele chegou de forma simples, mas causou um impacto imensurável na vida de quem o acolheu. Abandonado, foi resgatado durante a última enchente. Desde o momento em que foi acolhido até seu falecimento, em março deste ano, tornou-se parte essencial da vida do casal Leli e Fábio, com quem compartilhou momentos de alegria, viagens, passeios e a rotina.

“Ele era, sem dúvida, uma centelha divina do Criador, um ser de pura bondade e lealdade. As tardes de brincadeiras com sua inseparável bolinha amarela são, para nós, um lembrete constante do amor que ele nos deu”- destaca.

O dia 31 de março, foi um momento de dor profunda quando, ao sair pela porta durante a entrada de uma visita que não percebeu, Fred foi atropelado na quadra abaixo.

Em homenagem a Fred, o casal decidiu não adotar outro cãozinho por enquanto. A escolha não se trata de substituir um amor por outro, mas de ainda estar em processo de lidar com a dor de sua partida e de buscar uma forma de conviver com a saudade que ele deixou.

“Enquanto isso, torcemos para que, em algum lugar — no mundo dos cachorrinhos — você, Fred, esteja com seu olhar doce e sereno, rodeado de outros amiguinhos de quatro patas, brincando, correndo e sendo feliz como foi aqui” – comentou.

Saudade eterna, amiguinho. Você será sempre lembrado com amor.

