Pet Forever| Minha “veinha” virou estrelinha: Daiane homenageia gata Pitty

19 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Em maio, faleceu a gata Pitty, aos 18 anos de idade. A tutora, Daiane Almeida, compartilhou a despedida com emoção, recordando o vínculo construído ao longo de quase duas décadas.

Pitty chegou ainda filhote e cresceu junto com a filha de Daiane, acompanhando diferentes fases da sua vida. Para a tutora, a gata foi mais do que um animal de estimação: foi uma filha. Em suas palavras de despedida, Daiane relembrou com carinho a convivência e expressou sua dor pela perda.

“Você virou estrelinha, minha veinha”, escreveu. “Descansou, minha veinha. Pitty, minha filha linda.”

A despedida marca o fim de um ciclo e deixa memórias que, segundo Daiane, permanecem vivas no coração de quem a amou. A homenagem à Pitty integra o quadro Pet Forever, que registra histórias de amor e conexão entre pessoas e seus animais de estimação.

