Péti Carvalho, um nome movido pela solidariedade

Desde 2013, Péti Carvalho dedica-se a ações solidárias com o objetivo de ajudar o maior número possível de famílias em situação de vulnerabilidade. Há 11 anos, Carvalho implementou diversas iniciativas que buscam atender às necessidades básicas de inúmeras comunidades. Em 2019, ele formalizou suas ações com a criação do “Time do Bem”, expandindo a capacidade de organização e alcance das atividades.

O trabalho social de Péti teve início com pequenos gestos de auxílio que foram se ampliando ao longo dos anos. A criação do “Time do Bem” representou um marco na estruturação das atividades, permitindo um planejamento mais efetivo e uma maior mobilização de recursos. As doações são diversificadas e incluem medicamentos, roupas, cobertores, alimentos, materiais de limpeza, itens de construção, móveis, cadeiras de rodas e camas hospitalares. Esses recursos são distribuídos conforme as demandas identificadas nas comunidades atendidas, garantindo que as necessidades mais urgentes sejam supridas.

Uma ferramenta essencial no trabalho é o uso das redes sociais. Por meio dessas plataformas, o “Time do Bem” divulga campanhas de arrecadação e comunica as necessidades das famílias atendidas. A comunidade responde com doações, contribuindo para a eficácia das ações solidárias.

Além das doações materiais, o “Time do Bem” oferece transporte para pessoas que precisam se deslocar para realizar perícias médicas em cidades vizinhas. Cidades como Rosário do Sul, Quaraí, Uruguaiana, Santana do Livramento, Itaqui e Santa Maria. Esse serviço é crucial para pessoas que não possuem meios de transporte e necessitam de assistência médica especializada.

Em datas comemorativas, o “Time do Bem” organiza eventos para beneficiar as comunidades. No Natal, por exemplo, são preparadas e distribuídas refeições como galeto com salada e arroz para famílias carentes. Em outubro, são realizadas festas para as crianças, e o grupo também auxilia na organização de eventos em diversos bairros, proporcionando momentos de confraternização e alegria.