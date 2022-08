PF cumpre mandados de busca durante operação de combate à corrupção em São Gabriel

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira (10), 12 mandados de busca e apreensão em uma operação realizada em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Os agentes investigam suspeitas de corrupção, fraude a licitações e desvio de dinheiro e de bens públicos na prefeitura do município.

Em nota, a Prefeitura de São Gabriel diz estar colaborando com as investigações. O município afirma reforçar “seu compromisso com a transparência e destaca que nenhum gestor atual do município é investigado”. Leia a íntegra do comunicado abaixo.

A PF também cumpriu ordens de afastamento de servidores públicos do município. O município afirmou que dois servidores serão afastados por 90 dias.

A suspeita é de que um empresário do ramo da apicultura fazia pagamento de propina e recebia vantagens de trabalhadores da prefeitura. Com a ação, a PF espera evitar o desvio de R$ 1 milhão em verbas federais através de convênios.

Durante a operação, os agentes apreenderam R$ 110 mil, um revólver sem registro e documentos.

Nota da Prefeitura de São Gabriel:

“A Prefeitura de São Gabriel informa que está colaborando totalmente com as investigações da Polícia Federal sobre a operação deflagrada nesta quarta-feira (10) para fiscalização de convênios federais.

A Gestão Municipal reforça seu compromisso com a transparência e destaca que nenhum gestor atual do município é investigado. As atividades da Prefeitura e serviços seguem em funcionamento, sem qualquer interrupção.”