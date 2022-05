Piá de 4 anos ganha prêmio de laçador no Rodeio do Durasnal

O pequeno Iuri Dias com apenas 4 anos roubou a cena no último final de semana.

O filho do casal Igor Dias e Eliana Freitas participou da 33ª edição do Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha no 3º subdistrito do município.

Em meio à farta programação do evento, pista movimentada, o guri chamou a atenção na prova da vaca parada.

Iuri ganhou o prêmio de destaque de mais novo laçador do Rodeio para orgulho de seus pais, familiares e amigos que torceram pelo piá.

O 33º Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha iniciou na sexta-feira (6), e teve seu encerramento na noite de domingo. Um grande público prestigiou os três dias de intensas atividades campeiras e artísticas no Durasnal.

Depois de dois anos sem eventos, rodeio no Durasnal voltou com força

Fotos: reprodução