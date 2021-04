Pietro da Nilo Gonçalves para o Youtube, é sucesso no canal Café Pop

Compartilhe















O jovem alegretense Pietro Santos Caiel, criou um canal no Youtube e já começa receber seguidores. Morador do bairro Nilo Soares Gonçalves, ele montou um cenário na sala da casa e de lá posta vídeos semanalmente para o canal Café Pop.

Com mais de 1650 cadastros, o Café Pop, foi ao ar neste mês. “Por causa da pandemia, fiquei muito tempo em casa, então criei o canal. Sempre quis ter um canal, mas até a quarentena não tinha tempo para criar”, explica o youtuber.

Ele é integrante do Grupo Escoteiro Honório Lemes há mais de 10 anos, o que auxiliou bastante em seu desenvolvimento.

O processo da criação do seu canal aconteceu no início da quarentena, por causa do Covid-19. Tendo que ficar em casa devido a pandemia, ele teve a iniciativa de criar um canal no YouTube para poder falar sobre diversos assuntos com a juventude, conhecer pessoas e saber a opinião deles nos assuntos diversos.

Após algumas trocas de ideias escolheu a cultura pop como tema dos conteúdos do canal e a escolha do nome foi uma junção das duas coisas que ele gosta muito: café e cultura pop.

Pietro sempre gostou de pesquisar e entender a indústria da cultura pop. Os artistas e cantores da atualidade, premiações, filmes e séries que estão em alta, sempre foi algo que chamou a atenção. Desde o ensino fundamental ele teve a facilidade em comunicar com as pessoas, gostava de apresentar trabalhos e fazer seminários sobre vários temas.

Após terminar o ensino médio queria continuar apresentando conteúdo para as pessoas. No início do canal ele só tinha o sonho, mas não sabia nada sobre como criar um canal e menos ainda sobre a parte técnica por trás dos vídeos.

Tudo isso teve que aprender sozinho, desde criar um nome até editar um vídeo, mas isso não o impediu de tentar. A cada vídeo ele melhorava algo, foi evoluindo aos poucos mas sempre trazendo coisas novas no canal.

Com o tempo e a gravação de vídeos , ele viu o crescimento no número de visualizações e inscritos o que motivou a continuar o trabalho. Tudo ficou ainda melhor quando, passados 8 meses de canal, conheceu o amigo João, que é editor de vídeos. “Nos conhecemos em um grupo sobre o tema. Ele gostou do meu trabalho e se ofereceu para editar os vídeos, agora já temos um trabalho juntos, ele é responsável por toda parte de edição”, explica Pietro.

A partir desta parceria começaram a trabalhar juntos no canal, o paulista João Silveira com a edição e Pietro na apresentação dos vídeos. O canal cresceu ainda mais. Hoje o Canal Café Pop já possui mais de 1650 inscritos e quer atingir um número ainda maior. O jovem alegretense quer mostrar para o público que cultura pop faz sim, parte da vida das pessoas. Pietro fala da cultura Pop, artistas e cantores nacionais e principalmente internacionais. Séries e filmes que estão em alta, premiações de música e cinema, e novidades desse ramo.

“Tudo isso é cultura pop, e nós queremos trazer isso para comunidade. Agradeço todos pela oportunidade de apresentar meus trabalhos e espero que gostem do canal e conteúdo”, destaca Pietro. Acesse o canal pelo link:

https://www.youtube.com/channel/UC3HkvY9YYdlobsCl5GPi8Yg

Pietro garante que foi muito motivado pela sua formação no grupo de escoteiros Honório Lemes que incentivaram muito nessa parte de comunicação e interação com o público. “Me ajudou bastante para não ter inibição na hora de gravar os vídeos”, resume. O Grupo Escoteiro Honório Lemes que funciona no anexo a AABB, ao lado da Escola Lauro Dorneles, e este é o resultado do projeto de incentivo aos jovens que tinham que ficar em casa.

Iniciou com a quarentena, ao completar um ano de atividades com os escoteiros de forma on line, Pietro acabou se destacando. “Com esta pandemia tivemos que criar outras alternativas para envolver os jovens e graças a Deus, depois de um ano, estamos tendo alguns resultados e incentivando os jovens a vencer”, explica Adão Roberto, um dos coordenadores do grupo em Alegrete.

