Pilecco Nobre marca presença na COP27 no Egito

A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ocorreu de 6 a 18 de novembro de 2022, em Sharm El-Sheikh, no Egito.

No ano de 2021, o Grupo Pilecco Nobre através do Banco do Brasil participou da COP26 de forma virtual devido à COVID-19, este ano de forma presencial atendendo o convite do SEBRAE e do Ministério do Meio Ambiente que selecionou para representar o Brasil com Projetos de Sustentabilidade, o Grupo Pilecco Nobre, vocacionado para a atividade Industrial do Agronegócio com o Projeto “Complexo industrial de produção de energia a partir do resíduo de casca de arroz”. (Energias Alternativas e Extração da Sílica da Casca do Arroz), foi apresentado pelo Engenheiro de Materiais Luiz Fernando Marton.

Os diretores do grupo Pilecco, reafirmam o compromisso com o desenvolvimento sustentável de ponta a ponta da cadeia produtiva, contribuindo para o futuro das próximas gerações.

Fotos: Pilecco Nobre